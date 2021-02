Han blev skurken: - Ikke fair

Samuel Umtiti var impliceret i begge mål i Barças nederlag. Cheftræner Ronald Koeman satte efter kampen ord på franskmandens præstation. Se de to mål her

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona igen møder Sevilla 3. marts. Allerede torsdag spilles Athletic-Levante. Kampene vises her (PLUS+).

FC Barcelona fik et skidt udgangspunkt med hjem fra Sevilla med 0-2-nederlaget.

Ved begge mål ser Samuel Umtiti mindre god ud.

Ved det første mål lader han sig nemt passere, mens han ved det andet forsøger at trække tidligere holdkammerat Ivan Rakitic offside.

- Vi gav for meget plads på midtbanen til det første mål, ikke kun i forsvaret, siger cheftræner Ronald Koeman på pressemødet efterfølgende ifølge Barcelona-avis Sport.

Umtiti forsøger at trække Rakitic i offside, men er ikke opmærksom på Jordi Albas position (nederst i billedet).

- Ved det andet mål trækker vi normalt ikke offsides ... vi beder forsvarere om at fortsætte med at løbe, ikke at trække offside, fordi de ikke ved, hvor backsene er, så det er ikke en god beslutning.

- Men alle laver fejl, det er ikke fair at gå efter ham. Det er en del af fodbold. Holdet var godt. Vi vinder sammen, og vi taber sammen, lyder dommen fra Koeman.

Martin Braithwaite sad ude med en skade, men der er mulighed for, at han er klar til returopgøret på Camp Nou, da det først spilles 3. marts.

SE MÅLENE FRA KAMPEN I KLIPPET ØVERST

