Han er nøglen til dansk drømmetransfer

Skæbne er ude af Daniel Wass' hænder.

For hvert minut, der går, bliver vinduet, hvor han kan skifte klub, smallere og smalle.

Den danske landsholdsspiller skulle være enig med storklubben Atletico Madrid om de personlige betingelser, og Valencia skulle nu - efter lang tid på tværs - have indvilget i at slippe den tidligere Brøndby-spiller.

På en betingelse: Valencia skal selv finde en, der kan erstatte Wass og spille højreback.

Wass drømmer om Atletico Madrid-skiftet i dette transfervindue. Foto: Lars Poulsen

Løsningen på dramaet involverer ifølge El Mundo Deportivo endnu en storklub, nemlig Barcelona hvor Oscar Mingueza er blevet skubbet væk fra spilletid. Dani Alves har overtaget på højre back, hvor Mingueza tidligere har fået en del spilletid, og i midterforsvaret har Gerard Pique og Ronald Araujo været de foretrukne.

Clement Lenglet er også til rådighed i midterforsvaret for Barcelona, men lige nu er Eric Garcia og Samuel Umtiti ude med skader, og det kan komplicere et eventuelt lejemål for Mingueza, der har dækket fint af på positionen ad flere omgange.

Han skulle dog været fristet af muligheden for kortvarigt at forlade sin barndomsklub og prøve kræfter med Valencia, da han ikke forventer så meget spilletid i denne halvsæson, fortæller den Barcelona-baserede avis.

32-årige Wass holder vejret, men forhåbentlig får han mulighed for at puste ud med lettelse, inden det spanske transfervindue lukker mandag 31. januar.

