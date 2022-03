Han er tilbage

Martin Braithwaite havde ikke spillet en fodboldkamp i næsten to måneder, men søndag fik han græstid for FC Barcelona

Med 11 minutter igen stod han der.

Danske Martin Braithwaite med ny frisure. For storklubben FC Barcelona.

Han kom ind, da Barcelona var foran med komfortable 4-0, og de tre point var derfor allerede så godt som sikre for spanierne.

Braithwaite tog de sidste 11 minutter plus to tillægsminutter masser af sine velkendte løb dybt og i feltet, men uden at komme på tavlen.

- Han ser faktisk fit nok ud de der 10-12 minutter. God bevægelse. God omgang med bolden, siger TV 2 Sports fodboldekspert Peter Graulund efter kampen om Braithwaite.

30-årige Braithwaite spillede senest 20. januar i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, hvor han fik 12 minutter i nederlaget til Athletic Club fra Bilbao.

Det var kampen, hvor han gjorde comeback, efter han var skadet hele efteråret.

Siden da har cheftræner Xavi Hernandez på ingen måde set Braithwaites vej. Det kulminerede på negativ vis, da han slet ikke var i kamptruppen til seneste La Liga-opgør mod Elche.

Til torsdagens Europa League-kamp mod Galatasaray var han dog tilbage på bænken, men blot for at blive der.

Tirsdag udtager landstræner Kasper Hjulmand truppen til to testkampe mod Holland og Serbien. Spørgsmålet er så, om de få minutter på banen for Braithwaite er nok til at tilfredsstille Hjulmand og tage danskeren med i landsholdstruppen.