Han kostede Eriksen drømmeskiftet

Det var angiveligt lykkedes Real Madrid at opnå en aftale med Christian Eriksen, men Zidane blokerede for skiftet. Det hævder spansk journalist

Christian Eriksen lignede det meste af sommeren en mand, der skulle til Real Madrid.

Det kunne han også være kommet, hvis ikke det var for klubbens træner, Zinedine Zidane.

Han skulle nemlig have blokeret for et skifte af Christian Eriksen og Ajax' Donny van de Beek, fordi han hellere ville have Paul Pogba.

Det skriver den kendte spanske fodboldjournalist Guillem Balague i en klumme på BBC.

I stedet har Zidane holdt sig til flere fra den gamle garde, angiveligt i protest mod de manglende afgange.

Særligt Gareth Bale, Isco og James Rodriguez har klubben arbejdet på at sælge.

Se også: Chokerende tal: Historisk elendige Real

Artiklen fortsætter under billedet.

Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Zidane er efterhånden en presset mand i Real Madrid efter flere tvivlsomme resultater og ærgerlige afgange.

Blandt andet er klubmanden Marcos Llorente skiftet til rivalerne fra Atlético Madrid, mens en anden Madrid-dreng, Sergi Reguillon, er lejet ud til Sevilla.

Desuden er den lovende Dani Ceballos lånt ud til Arsenal, selvom midtbanen er tyndt besat i Real Madrid.

Det er altså flere talentfulde spillere, klubben har skilt sig af med, mens spillere, der har haft svært ved at finde formen, er blevet.

Læg dertil, at Keylor Navas blev sendt til Paris Saint-Germain, hvilket heller ikke faldt i Zidanes smag.

Alt i alt står han med en trup, der er et sammensurium af veteraner og spillere, der ingen erfaring har med den bedste spanske række.

Derfor kan man roligt sige, at forholdet mellem den franske træner og præsident Florentino Perez er noget betændt.

Real Madrid ydmyget af sprudlende PSG

Går amok i raseri-anfald: Sparker sin egen træner