Har du savnet det? Nu vender Messi og Ronaldo tilbage på dansk tv

Danske fodboldfans kan se frem til igen at se kampe fra to af Europas største ligaer, når de tænder for fjernsynet.

Streamingtjenesten Strive og TV2 har således indgået en aftale, der betyder, at TV2 Sport og TV2 Play hver uge kan sende en ugentlig topkamp fra den spanske Primera Division og den italienske Serie A.

Det skriver TV2 i en pressemeddelelse.

Dermed vil superstjerner som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo igen tone frem på tv'et, efter at de to ligaer i den første halvdel af sæsonen kun har kunnet ses på Strive.

- Dette er en unik aftale for os. Efter fire succesrige år med TV2 Sport er det tid til at tage det næste store skridt. Det gør vi nu med fodbold fra den absolut øverste hylde, siger sportschef på TV2 Frederik Lauesen i pressemeddelelsen.

Aftalen mellem Strive og TV2 starter i den første weekend i februar og løber frem til sommeren 2021.

