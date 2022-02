Har fået dommen: Wass ramt af ledbåndsskade

Daniel Wass har fået en ærgerlig start på livet som Atlético Madrid-spiller.

Søndag pådrog han sig således en ledbåndsskade i højre knæ, da han debuterede for sin nye klub, som tabte 2-4 til FC Barcelona.

Danskeren kom til skade i en duel med Barcelonas Ferran Torres i slutningen af kampen, men han blev ikke pillet ud, selv om han så hårdt ramt ud.

Atlético Madrid havde allerede brugt sine fem udskiftninger, og cheftræner Diego Simeone skyndede på lægestaben, da danskeren lå til behandling.

Han spillede kampens sidste minutter, inden han efter slutfløjt smed sig i græsset. Atlético meddelte efterfølgende, at Wass kunne se frem til undersøgelser mandag.

De undersøgelser er der nu kommet svar på, men Atlético oplyser ikke, hvor længe Daniel Wass kan forvente at sidde ude.

Klubben oplyser dog, at der er tale om en ledbåndsskade af anden grad på en skala med tre trin.

Han kan glæde sig over, at der ikke er tale om en skade på korsbåndet. Den slags koster som regel en pause på mere end et halvt år.

Ledbåndsskaden betyder dog, at danskeren kommer til at gå glip af flere af Atléticos kommende kampe.

Det danske landshold skal samles i anden halvdel af marts.