Har fået nok af rekordindkøb: Ud!

Der har været så mange problemer med Ousmane Dembélé i Barcelona, at den spanske storklub nu er klar til at sælge franskmanden

FC Barcelona er ved at have fået nok.

Ousmane Dembélé er en forbandet dygtig fodboldspiller, men den 22-årige franskmand har gentagne gange i sin Barcelona-tid vist disciplinære mangler.

Der har været lidt for mange sager, og den seneste kan være den, der endegyldigt får Barça til at give op. Det skriver Marca.

14. april havde Barcelona-træner Quique Setién indkaldt sine spillere til et videomøde, men af uvisse årsager dukkede Dembélé som den eneste aldrig op til mødet.

Der var også problemer, da han skulle testes for corona. Det betød, at FC Barcelonas læger måtte tage hjem til franskmanden for at gennemføre testen.

Han er i øjeblikket den eneste FC Barcelona-spiller, der ikke træner på klubbens anlæg, da han først blev testet for corona mandag.

Er testen negativ, vil han kunne indfinde sig på træningsanlægget for at fortsætte sin genoptræning.

Dembélé blev skadet i slutningen af november og er fortsat ikke klar. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Ifølge den spanske sportsavis er planen dog ikke, at Dembélé skal gøre livet usikkert for modstandere på Camp Nou, når han atter er klar.

FC Barcelona håber ifølge Marca at kunne sælge den hurtige franskmand i det kommende transfervindue.

Barça har prissat ham til 60 mio. euro - knap 450 mio. kr. - men spørgsmålet er, om nogen klub vil have mod på at betale det for en spiller, der både har haft problemer med fysikken og disciplinen.

Dembélé har været skadet siden slutningen af november og når ikke at blive klar til sæsonens resterende kampe i La Liga.

Den spanske storklub betalte i sommeren 2017 omkring 930 mio. kr., da den hentede Dembélé i Dortmund.

Han blev klubbens dyreste spiller nogensinde, men blev et halvt år senere overgået af brasilianske Philippe Coutinho, som FC Barcelona købte i Liverpool.

Se også: Utrolig milepæl i Brøndby: Kan slå alletiders rekord

Se også: Godt nyt for mere end 300.000 danskere

Se også: Bekymring i Premier League: Frygter træningsboykot