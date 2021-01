Har givet op: Sandsynligt Messi forlader os

I den sidste uge af august havnede Lionel Messi i åben ballde med Barcelona-præsident José Maria Bartomeu, og klubben erkendte, at den var god nok: Messi ville væk fra klubben.

Nu er præsidenten væk, og et præsidentvalg 24. januar vil vise, hvilken vej klubben skal.

En af hovedkandidaterne, Agusti Benedito, tror dog ikke på, at man kan holde Messi i klubben længere end til kontraktudløb 30. juni i år.

- Det mest sandsynlige er, som jeg ser det, at Messi forlader klubben til sommer, siger Benedito til ESPN.

- At holde Messi i klubben vil være den bedste nyhed for klubben, men jeg er ikke særlig optimistisk.

- Jeg ville have ønsket, at han i sit interview i sidste uge havde sagt, at hans ønske var at blive i klubben, men det gjorde han ikke.

- Sandheden er, at jeg er pessimistisk. Du skal huske på, at han i august sagde, at han ville væk efter 20 år, og han har ikke siden sagt, hvad han vil gøre, siger Benedito.

Lionel Messi i den Barcelona-trøje, han har spillet i i 20 år. Får vi ham at se i Manchester Citys lyseblå efter sommerferien? Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Tilbage i december udtalte Benedito sig også om Messi. Dengang fortalte han, at hvis noget andet hold i Europa ønsker Messi, og det bliver et spørgsmål om økonomi, så har Barcelona ikke en chance for at beholde Messi.

Messi fylder 34 år i juni og længe har Manchester City, hvor han kan blive forenet med Josep Guardiola, været favorit til at overtage argentineren, men på det seneste har også Paris SG været nævnt, da de nu har fået argentinsk træner, og Neymar har talt varmt om at blive genforenet med Messi.

Med under et halvt år tilbage af kontrakten kan Messi allerede nu forhandle med andre klubber uden at informere Barcelona om det.

