Har Neymar fortrudt? Nu reagerer de i Barcelona

Ivan Rakitic er ikke i tvivl om sin holdning til et muligt Neymar-comeback i den catalanske storklub

Der går sjældent en dag uden nye Neymar-rygter i de spanske og franske medier. Fredag berettede spanske Mundo Deportivo, at Neymar ligefrem skulle have fortrudt sit svinedyre skifte fra Barcelona til Paris Saint-Germain.

Og selv om snakken om en retur til Barcelona virker en kende usandsynlig med tanke på, at Neymar fortsat ligger i krig med klubben om et større millionbeløb, så valgte Barcelona-spilleren Ivan Rakitic at kommentere rygterne.

- Han har ikke sagt noget til mig, men jeg ville åbne døren for ham lige nu.

- Ikke kun på grund af det forhold jeg har til ham, men på grund af den type spiller, han er. Jeg ville altid sætte Neymar på mit hold, lød det fra kroaten efter Barcelonas 2-0-sejr over Malaga lørdag.

Artiklen fortsætter under billedet..

Rakitic ser gerne, at Neymar vender retur til Barcelona. Foto: AP

Træner: Det er fantasi

Rakitics træner derimod var noget mere forbeholden, da han blev spurgt, om det er skørt at forestille sig, at Neymar kommer tilbage til Barcelona.

- Vi mener, det er fantasi, som vi ikke ved, hvor kommer fra, og hvor vil ende, sagde Ernesto Valverde ifølge nyhedsbureauet AP på pressemødet, inden en journalist fulgte op med et spørgsmål om, hvor vidt træneren vil tillade, at Neymar kommer tilbage i truppen.

- Det er fantasi, og vi vil ikke begynde at snakke om sådan nogle ting nu, lød det med bestemt mine fra den spanske Barcelona-træner.

Uanset om han har fortrudt eller ej, så kommer Neymar ikke i aktion for Paris Saint-Germain de næste 6-8 uger, efter han er blevet opereret for en ankelskade, han pådrog sig i en Ligue 1-kamp for sin franske klub.

Ernesto Valverde forventer tilsyneladende ikke, at den brasilianske stjerne vender retur til klubben. Foto: AP

Se også: Tog fejl: Hævder Neymar tigger om Barcelona-retur

Se også: Se målene: Barcelona vandt nemt uden Messi

Se prisen på Madrid-stjernerne: Så meget halser FCK efter