Har stor fordel

Andreas Christensen bliver en stor forsvarsprofil for FC Barcelona, og hans enorme spilintelligens passer perfekt til den måde, der spilles på i La Liga.

Det er opfattelsen hos Morten Bruun, der er fodboldekspert på TV 2.

Han har fulgt spansk fodbold i mange år, og han er overbevist om, at Andreas Christensen kommer til at få en central rolle på fremtidens Barcelona-mand.

Torsdag blev han præsenteret i klubben på en fireårig aftale. Nu venter en opstart, inden han kan få sin officielle debut mod Rayo Vallecano 13. august på Camp Nou.

Andreas Christensen blev torsdag præsenteret i FC Barcelona. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix.

- Historisk er Barcelona en stor klub, men sportsligt befinder klubben sig lige ikke på sit bedste niveau. Derfor er det heller ikke et skifte til samme hylde for Andreas Christensen.

- Omvendt må det være fantastisk for ham at blive en del af et projekt, hvor han skal spille på et hold, som skal skabe en ny ære for klubben. Han kan være med til at vinde mesterskabet igen efter et par år uden den titel, siger Morten Bruun.

Andreas Christensen kan glæde sig til, at det bliver en fremtid med langt færre hovedstødsdueller og knapt så fysisk præget spil, som han har oplevet gennem de senere mange år i Premier League. Nu venter mere teknisk funderet fodbold, hvor fysikken er mindre i højsædet.

- Det vil skuffe og overraske mig, hvis ikke Andreas Christensen er på Barcelonas hold, når de spiller El Clásico. Jeg ser ham som en starter for dem, siger Morten Bruun, der dog ikke forventer danskeren kommer til at spille alle kampene.

Andreas Christensen har fået en fireårig aftale i Barcelona. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix.

På den korte bane ligger det til, at Andreas Christensen bliver makker til Gerard Pique, men det er ikke forventningen hos eksperten, at det også ser sådan ud på lidt længere sigt.

- Om to år hedder det centrale forsvar i Barcelona sandsynligvis Andreas Christensen og Ronald Araujo. De to vil supplere hinanden på fornemste vis, fordi de er forskellige typer.

- Andreas som tænkeren, og Araujo som ’dræberen’, der udfører planerne på banen, påpeger han.

Barcelona råder også over den spanske landsholdsspiller Eric Garcia, der også er en mulighed til det centrale forsvar.

