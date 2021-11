Har talt med ny chef

I september blev Martin Braithwaite opereret i knæet.

Det forventes, at han er tilbage om cirka halvanden måned. Mens den danske stjerne er skadet, har FC Barcelona fået ny træner.

Ronald Koeman har fået sparket, og ind er kommet Barça-legenden Xaxi Hernández. Med ny træner kommer der ofte ændringer, og træneren skal finde ud af, hvilke spillere han vil bruge.

Inden tirsdagens Champions League-kamp mellem Barcelona og Benfica siger Braithwaite til TV3 Sport, at han har talt med Xavi.

- Selvfølgelig. Det handler om at komme tilbage nu, men jeg får en rigtig stor rolle, når jeg kommer tilbage, lyder det selvsikkert fra landsholdsspilleren.

Xavi og danske Braithwaite har talt om fremtiden. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

Han forklarer desuden, at Xavi er sikker på, hvordan han gerne vil spille, og at der er 'sindssyg klarhed over alle tingene'.

Se hele interviewet med danskeren i klippet øverst.

Martin Braithwaite spillede senest for den spanske storklub 29. august, men måtte udgå med knæproblemer.

I 56 kampe har den 30-årige angriber scoret ti mål for Barcelona.