Hazard stopper i Real Madrid før tid

Eden Hazard er færdig i Real Madrid efter denne sæson og klipper officielt båndet til den spanske storklub ved udgangen af måneden.

På sin hjemmeside skriver Real Madrid, at klubben og Hazard har indgået en aftale om, at belgieren forlader klubben 30. juni. Det er et år, før hans kontrakt stod til at udløbe.

Offensivspilleren var på toppen af karrieren, da han i 2019 kom til Real Madrid fra Chelsea, men har slet ikke haft samme succes som i London-klubben.

På grund af skader og manglende form er det kun blevet 76 kampe og 7 mål fordelt på fire sæsoner, hvor han stort set aldrig har været stamspiller.

Alligevel har opholdet i den spanske hovedstad tilføjet adskillige linjer til Hazards fodbold-cv.

Han har således været med at til vinde to spanske mesterskaber, en Champions League-titel, VM for klubhold, Uefa Super Cup, en spansk pokaltitel og to spanske Super Cup.

32-årige Eden Hazard var i en årrække en bærende figur på det stærke belgiske landshold. Efter 126 landskampe takkede han af efter et skuffende VM i Qatar.