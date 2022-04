Heftig afsløring: Fik 45 mio. for Saudi-aftale

Det spanske medie El Confidencial kommer mandag med en heftig afsløring.

El Confidencial kan således fortælle, at FC Barcelona-stopperen Gerard Piqué af det spanske fodboldforbund er blevet betalt 45 millioner kroner, fordi han har bidraget til, at de seneste to udgaver af den spanske Supercopa er blevet afholdt i Saudi Arabien.

Aftalen indbragte det spanske fodboldforbund i alt 180 millioner kroner.

Gerard Piqué havde i en periode været i kontakt med formanden for det spanske fodboldforbund, Luis Rubiales, omkring Supercopaens format, og aftalen med Saudi Arabien faldt endegyldigt på plads i november 2019.

El Confidencial er kommet i besiddelse af lydoptagelser, hvor Rubiales lykønsker Piqué med aftalen. Her siger formanden:

- Tillykke, Geri. For ikke at tale om dit fantastiske spil og mål i går (i en 5-2-sejr over Valencia, red.). Klokken er over midnat, og aftalen med Saudi Arabien er afsluttet. Stort kram, tak for alt, og jeg vil altid være der for dig, hvis du har brug for noget.

Den spanske Supercopa er i Saudi Arabien blevet afviklet som et final 4-format, hvor finalisterne fra Copa del Rey og nummer et og to i La Liga mødes.