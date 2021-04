Helt bizart: Gemte sig på toilet

Erling Haalands far, Alf Inge Haaland, ankom sammen med angriberens agent, Mino Raiola, til Barcelona skærtorsdag for at mødes med klubben om et eventuelt skifte for nordmanden.

Det blev opdaget af fotografer foran lufthavnen, hvor de to blev hentet af Joan Laportas folk. Nu viser det sig, at Alf Inge Haaland gjorde alt for at undgå at blive opdaget. Heriblandt at gemme sig inde på et toilet i en halv time.

Det skriver den catalanske sportsavis Sport, som sammenligner det med noget, som Mr. Bean kunne have gjort, når det kommer til at den aparte opførsel i El Prat-lufthavnen, hvor far Haaland var landet med et privatfly.

Planen var desuden, at Mino Raiola skulle fungere som en slags lokkedue, hvor man håbede på, at når fotograferne havde fået ham at se, så ville de nok tage hjem. Sådan gik det dog ikke, og de fik også taget billeder og filmet Haaland senior.

Avisen peger endvidere på, at pressen i forvejen havde fået et nys om, at Dortmund-stjernens far også ville være der - og en halv time efter Raiola var gået forbi, så kom den ældre Haaland altså ud til bilerne.

At Mino Raiola lander i Barcelona er ikke noget nyt. Det gør han selvsagt ofte for at mødes med spillere og deres klubber, men når Alf Inge Haaland er med, så sender det et klart signal af, hvad der kan være i gære.

Det forlyder, at både Alf Inge Haaland og Mino Raiola samme dag også var på besøg i andre klubber.

Slutspil om Haaland: Hentet af præsident

Opsigtsvækkende interview: Finger til giganter

Fisker: - Det er jeg ikke afklaret omkring