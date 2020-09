Helt paf: - Jeg kan ikke lide det

Folk spærrede øjnene op, da historien dukkede op.

Martin Braithwaite var nærmest lige kommet til Barcelona, og de første mumlerier om, at Lionel Messi ville forlade skuden, var lige begyndt. Så dukkede den spanske gratisavis 20 Minutos op med en saftig historie om, at danskeren havde haft frækheden til at bede om nummer 10's trøje, hvis han smuttede.

Historien gik viralt, og hvad kunne Braithwaite gøre? Ikke så meget udover at dementere den.

Messi har taget godt imod Braithwaite, og han er altid god til at lære fra sig, fortæller Braithwaite. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

I Heartbeats-podcasten 'Rejsen' fortæller den danske Barcelona-angriber, hvordan han oplevede den sære situation.

- Jeg kan ikke lide det. Det kommer ud som om jeg forlanger det og siger til presi (præsident Josep Bartomeu, red.), at jeg skal have nummer 10, siger Braithwaite, der dog har en god portion selvironi og godt kan finde den morsomme vinkel.

- Det er så sjovt. Selv min søster kom til mig og viste mig et meme (Et sjovt billede med tekst, red.). Hende og min anden søster har grint bag min fucking ryg. De sagde: 'Jeg har ondt af dig, men det er fucking sjovt,. At jeg skulle have bedt om Messi nummer og fået at vide, at jeg var væk før Messi, siger han med et stort grin.

Braithwaite er tilbage på træningsbanen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hverken Messi eller Martin er forsvundet fra Barcelona, og nu lysner det heldigvis for danskeren, der har været ramt af en skade. Den catalonske avis Sport beretter, at danskeren er tilbage på træningsbanen og faktisk allerede er i spil til søndagens storkamp mod Sevilla.

Barça kom godt fra start i La liga, da de vandt med hele 4-0 over Villarreal i deres første runde i en kamp, hvor stortalentet Ansu Fati strålede. Ham skal Braithwaite kæmpe om spilletiden med, men en klub som Barcelona har mange kampe i løbet af en sæson.

I Sport fortælles det, at den nye træner Ronald Koeman regner med, at Braithwaite kan bruges i løbet af året, og El Mundo Deportivo har også skrevet, at han ses som super-sub - med mindre der skulle falde et stort bud.

I sidste sæson blev det til 11 kampe og en enkelt kasse for esbjergenseren.

