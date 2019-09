Helt til grin: Barcelona straffet i stjernekrig

Atlético Madrid har fået medhold i, at rivalen FC Barcelona var i dialog med stjernespilleren Antoine Griezmann, før Barcelona i sommer udløste hans frikøbsklausul på 120 millioner euro og købte ham fri af Atlético Madrid.

Men forbundet kan ikke bevise, at Griezmann havde underskrevet en kontrakt med Barcelona under de ulovlige samtaler, hvilket Atlético Madrid hævder. Barcelona insisterer på, at det først skete bagefter, og det har storklubben nu fået medhold i.

Det skriver Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) i en afgørelse torsdag ifølge AFP.

Derfor slipper Barcelona med en bøde på sølle 300 euro, hvilket svarer til 2240 kroner - hvilket ifølge AFP er 0,000045 procent af klubbens årlige lønbudget.

RFEF anerkender, at der er tale om en bøde af en ubetydelig størrelse.

- Set i lyset af klubbens økonomiske kapacitet er komitéen klar over, at en bøde på 300 euro er af symbolsk karakter, og ikke skader den dømte klub og formentlig heller ikke får andre klubber i en lignende situation til at ændre adfærd i fremtiden, lyder det.

Forbundet understreger, at der ikke var et tilstrækkeligt grundlag for eksempelvis at straffe Barcelona med en hjemmekamp uden tilskuere.

1. juli faldt Antoine Griezmanns frikøbsklausul fra 200 til 120 millioner euro. Atlético Madrid har krævet at få 200 millioner euro for spilleren, fordi klubben mener, at Griezmann og Barcelona indgik en aftale inden 1. juli.

Se også: Mikkel Hansen-chok: Lider af hjernerystelse

Se også: Stams stormtropper jagter AZ

1,2 mio. danskere mister tv-sport: Sådan får du det billigst