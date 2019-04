Helt ude i kulden: Storklub viser interesse

Kjær kan kræve klubskifte fra Sevilla til sommer - Milan viser interesse for ham

Landstræner Åge Hareide må være lykkelig for, at Danmark ikke skal spille landskampe lige nu. For hans foretrukne midterforsvar spiller slet ikke på klubplan.

Det er måske ikke så overraskende, at Mathias Zanka Jørgensen er røget ud i kulden efter Huddersfield har skiftet træner, hvor han bruger dem, der med sikkerhed er i klubben i den kommende sæson.

Mere uventet er det, at Simon Kjær er blevet ofret i Sevillas bagkæde, efter Joaquin Caparros har overtaget træneransvaret.

Caparros, der for nylig afslørede han har leukæmi, kom til i slutningen af marts. Han har lovet at arbejde gratis resten af sæsonen og slået fast, han er interesseret i jobbet som permanent Sevilla-manager.

Sker det, er det sikkert, at Simon Kjær forsvinder fra klubben.

Langt fra spilletid

For Caparros’ ansættelse har været Kjærs ulykke. Danskeren blev vraget og sat helt uden for truppen mod både Espanyol og Valencia. Han er kun startet én kamp – mod Alavés. Mod Valladolid fik han blot seks minutter.

Lørdag aften fik han så lov at sidde på bænken i hele kampen, da lokalrivalerne fra Betis blev besejret 3-2.

Det er første gang siden Simon Kjær havde Felix Magath som træner i Wolfsburg, han har oplevet at blive vraget til startformationen.

Det er overraskende, fordi det sker med baggrund i, at den danske landsholdsanfører så sent som ved seneste landsholdssamling i marts slog fast, han følte, han aldrig har været bedre.

Statistikkerne med baggrund i præstationerne i La Liga understøtter Simon Kjærs fornemmelse.

På den statistikbaserede hjemmeside Whoscored.com topper Simon Kjær listen af Sevilla-stopperne med et snit på 6,91 (1-10)

Faktisk er Kjær rangeret side om side med Sergio Ramos og over verdensmester Raphale Varene, der har et snit på 6,81.

I Italienske medier har Milan været nævnt som en mulig klub for Simon Kjær. Den store udfordring kan blive lønnen. For Simon Kjær er en af de bedst betalte i Sevilla med en årsløn på 30 mio. kr. efter skatten er betalt.

Kjær fortsætter med sikkerhed ikke i Sevilla i den kommende sæson, hvis træneren stadig hedder Caparros.

Simon Kjær har ikke ønsket at udtale sig om sin aktuelle situation i Sevilla.

