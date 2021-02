Hemmelig klausul: Stjernen kan forlade Atletico

Luis Suarez kom til Atletico Madrid forud for den indeværende sæson, og den uruguayanske bomber har hidtil været en ubetinget succes for Diego Simeones mandskab i den spanske hovedstad.

Med 16 fuldtræffere på blot 18 kampe for Atletico Madrid er han lige foran sin tidligere holdkammerat Lionel Messi på listen over topscorere i den spanske liga.

Men snart kan han i teorien være på vej væk fra Madrid, skriver Marca.

Den spanske sportsavis løfter sløret for flere klausuler i Luis Suarez' kontrakt, og en af dem handler om, at han har en klausul, som giver ham muligheden for at forlade klubben til sommer. Til trods for at hans kontrakt først udløber i sommeren 2022.

Til gengæld lyder det også fra Marca, at det er meget, meget usandsynligt. 34-årige Luis Suarez er meget glad i Atletico Madrid, hvor han har nydt samarbejdet med træner Diego Simeone og altså også har sportslig succes.

Luis Suarez og Atletico Madrid er godt på vej mod at sikre det spanske mesterskab i denne sæson. De er nummer et i La Liga med fem point ned til nummer to, Real Madrid, der har spillet to kampe mere.

