Hemmelig samtale lækket: Han er en 'kloak-rotte'

Hvis Román Gómez Ponti skal bruge ét ord om Lionel Messi, så må det være foragt.

Det er formentlig ikke helt skævt, når man kaster et blik på de gloser, den tidligere juridiske boss i FC Barcelona har beskrevet argentineren med i en hemmelig Whatspp-gruppe, som den catalanske avis El Periodico er kommet i besiddelse af.

'Barto... (Bartomeu, red.). Seriøst. Du kan ikke være så god over for den her kloak-rotte. Klubben har givet ham alt, og han har dedikeret sig til et diktatur af transfers, forlængelser og sponsorer kun for ham selv', skulle Román Gómez Ponti have skrevet.

Samtalen er fundet sted i 2021, og stod på i dagene, hvor Lionel Messi forhandlede med Barcelona og klubbens daværende ledelse om en ny monsterkontrakt.

Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Foruden Román Gómez Ponti var den tidligere præsident Josep Maria Bartomeu og administrerende direktør Òscar Grau blandt deltagerne i gruppen, der bestod af personer fra den absolutte eks-topledelse.

El Periodico har udover Whatsapp-gruppen fået indblik i det lokale politi - Mossos - undersøgelser, der tager afsæt i læk til pressen om særligt Lionel Messi og Gerard Piques kontrakter.

Román Gómez Pontis var angiveligt ikke tilfreds med det, Messi krævede i sin nye kontrakt, og de krav han opstillede, for at finanserne kunne lade sig gøre.

Det endte ikke i en forlængelse med Barcelona for Messi.

Han tog til PSG i sommeren 2021.