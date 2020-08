Hemmeligt Barcelona-smuthul

Ronald Koeman fik en klausul med det hollandske forbund, hvor han kan smutte, hvis der kommer et tilbud fra FC Barcelona

Da Ronald Koeman i starten af 2018 var lykkelig over at underskrive en fireårig aftale som landstræner for sit eget land, sikrede han sig samtidig en særlig klausul i aftalen med det hollandske fodboldforbund.

For selv om 57-årige Koeman var stolt og glad for det nye job, så ville han holde en dør på klem for det, der må betegnes som drømmejobbet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fik Ronald Koeman nemlig i kontrakten med det hollandske fodboldforbund indføjet én enkelt klausul, der sikrer, han med kort varsel kan kvitte landstrænerposten, hvis der i kontraktperioden kom et tilbud - fra FC Barcelona.

Og det tilbud er tilsyneladende undervejs efter FC Barcelona mandag valgte at fyre Quique Sétin efter blot 218 dage på cheftrænerposten.

- Ja, jeg vil meget gerne til Barcelona. Men intet er på plads, før kontrakten er skrevet under, har Ronald Koeman udtalt til det hollandske medie NOS.

Michael Laudrup og Ronald Koeman var holdkammerater gennem fem sæsoner i FC Barcelona, hvor de leverede noget af det mest seværdige fodbold i nyere tid. Foto: Heine Pedersen.

Ronald Koeman, der havde store andel i FC Barcelona-æraen fra 1989-95, ser ud til at vende ’hjem’ til Catalonien i løbet af kort tid.

Koeman var ligesom Michael Laudrup en stor del af drømmeteamet under Johan Cruyffs ledelse fra slutningen af 80’erne til midten af 90’erne.

Krisen kradser i FC Barcelona, hvor Koeman bliver den tredje træner på ét år. I begyndelsen af året blev Ernesto Valverde fyret efter svingende resultater.

Ronald Koeman nåede at få det hollandske landshold tilbage på sporet efter et par år med slingrekurs. Holdet er kvalificeret for EM næste sommer, hvor de er blandt favoritterne.

I sit tidligere job førte han Everton i Europa League, inden han blev sparket ud i efteråret 2017.

Året forinden havde han haft stor succes i Southampton, hvor han førte klubben frem til sjettepladsen i Premier League. Han førte dem ligeledes i Europa League gruppespillet.

Nu er den 57-årige hollænder så topfavorit til at sætte sig i den varme stol i FC Barcelona. Og han får ikke problemer med sin nuværende arbejdsgiver, fordi han sikrede sig, da aftalen blev underskrevet.

Se også: Medie: Bekræfter Barcelona-fyring

Se også: Fanget på foto i Barcelona: Tager han over?

Medier flænser Barcelona: - Historisk katastrofe