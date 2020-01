Hemmeligt møde: Barcelona vil have klublegende som træner

Barcelonas ledelse har afholdt et hemmeligt møde med Xavi, der ligner et godt bud på en kommende træner i klubben

Der er koldt på fodboldtoppen. Her er succes flygtig, og jo større klubben er, jo mere succes skal der til for at en træner kan beholde sit job.

Det er derfor nærmest en offentlig hemmelighed, at Ernesto Valverde ikke fortsætter i Barcelona, når kontrakten udløber til sommer - selv om der er en option for et år mere.

For selv om han der kan have sikret klubben tre mesterskaber i sine tre sæsoner, så mangler der lige det sidste, og bestyrelsen er stille og roligt begyndt at trække opbakningen, selv om præsident Josep Maria Bartomeu stadig støtter ham.

Derfor er ledelsen i klubben begyndt at se sig om efter en afløser. Og de kan såmænd allerede have fundet ham.

For mens klubben i disse dage er i Saudi-Arabien for at spille den kontroversielle spanske Super Cup, så har sportsdirektør Eric Abidal og direktør Oscar Grau også brugt tiden på Den Arabiske Halvø til andre ting.

Amerikanske ESPN erfarer nemlig, at de to under dække af at skulle besøge skadede Ousmane Dembélé, der genoptræner i hovedstaden Doha i nabolandet Qatar tog på besøg hos klublegenden Xavi.

Han flyttede til Qatar i 2015 for at spille sine sidste sæsoner i klubben Al Sadd, som han i sommer blev træner for. En slags test, kan man sige, for de to Barca-bosser vil angiveligt hente ham tilbage til den catalanske hovedstad, hvor han skal stå i spidsen for 'Blaugrana'.

For selv om han på trænersiden tydeligt mangler erfaring, så har han resten af den pakke, der kan sikre ham succes. Han er populær blandt klubbens mange fans, og han nyder stor respekt blandt spillerne. Og så må man ikke glemme, at Josep Guardiola i sin tid overtog trænergerningen i klubben efter blot et år i spidsen for andetholdet - og det gik meget godt.

Mandag er der et planlagt bestyrelsesmøde i klubben. Her er Valverde formentlig et punkt på programmet - ikke mindst set i lyset af nederlaget til Atlético Madrid i Super Cup'ens semifinale.

Faktisk bliver der spekuleret i, at klubben efterfølgende melder ud, at Valverde ikke bliver forlænget til soommer. Og så er det jo godt at have en afløser klar i kulissen.

