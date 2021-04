Her er Braithwaites nye eventyr - mere end forretning

Martin Braithwaite har kastet penge efter et projekt i USA, der skal hjælpe unge sorte med at få en uddannelse

Martin Braithwaite er priviligeret.

Som angriber i Barcelona lever han sin egen drøm hver eneste dag - og han har såmænd også sørget for, at fremtiden efter fodboldkarrieren er på plads.

Sammen med sin onkel Philip Michael har han nemlig investeret i ejendomme i USA og udvider hele tiden sin portefølje.

Men investeringerne i USA - hans fars hjemland - er mere end forretning for den danske Barcelona-angriber.

For i den nordlige del af millionbyen Philadelphia - lige ved siden af Edberg-Olson Football Complex - i et kvarter, der ikke virker videre appellerende - ligger en moderne beboelsesbygning.

Den har Braithwaite og hans onkel smidt penge i med det formål at huse unge sorte med en drøm om at begå sig i teknologi-branchen.

- Jeg har altid haft en amerikansk side i mig, og jeg tror, at det måske er derfor, at mit mindset er mere amerikansk: drøm stort, udret fantastiske ting, skriv dine mål ned.

'Ingen har brug for noget'

- I Danmark har vi et fantastisk system, hvor folk bliver beskyttet. Alle er gode. Ingen har brug for noget. I USA er det ikke helt det samme, siger Martin Braithwaite til The Philadelphia Inquirer

Men det stopper ikke der. For Braithwaite er også i gang med at investere yderligere i området og renovere flere ejendomme - også offentlige.

Men hvorfor egentlig det?

- Det er bogstaveligt som at se en time-lapse af et kvarter, der forandrer sig. Det er et historisk sort kvarter - hvordan kan vi bevare noget af den cool essens, mens vi forandrer det og gør det bedre? spørger Braithwaite om den udfordring.

En anden og mere konkret udfordring for Martin Braithwaite er lørdagens El Clásico mod Real Madrid.

En ultra vigtig kamp i toppen af La Liga, hvor spændingen med ni runder tilbage er mere end intakt.

Braithwaite og co. er på andenpladsen et enkelt point efter Atlético Madrid og to foran ærkerivalerne fra Real Madrid.

Du kan naturligvis følge El Clásico live her på sitet lørdag aften - der er kickoff kl. 21.

