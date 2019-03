Her er Real Madrids altoverskyggende problem

Real Madrid blev onsdag sendt ud i pokalmørket af ærkerivalerne fra FC Barcelona, efter de ellers havde skaffet sig et godt udgangspunkt i den første kamp med 1-1 på Camp Nou.

Kongeklubben havde ellers spil-overtaget og vadede i målchancer, men måtte efter kampen alligevel se sig slået med - de en smule misvisende cifre - 0-3.

Hvis Real Madrid skal have revanche, når Barcelona lørdag igen gæster Santiago Bernabeu, bliver de ganske enkelt nødt til at sparke nogle bolden i kassen.

Men sammenlignet med tidligere sæsoner er Real Madrid langt efter på mål-fronten, og det er der én åbenlys årsag til: Cristiano Ronaldo er væk.

I Ronaldos tid i klubben snittede Real Madrid 113 mål i alle turneringer på nuværende tidspunkt i sæsonen. I denne sæson har Real Madrid blot scoret 87 mål, altså hele 26 mål færre end gennemsnittet med Ronaldo på holdet.

Mange forventede at Madrid-klubben ville sprænge banken og finde en direkte erstatning for portugiseren, da han i sommer skiftede til Juventus. Men Real lod pengepungen ligge i lommen, og satsede i stedet på det materiale, der var i truppen i forvejen.

Angribere, der skulle overtage Ronaldos mål-arv, tæller Karim Benzema, Gareth Bale, Mariano Diaz, Lucas Vazquez og Vinicius Junior, og de har tilsammen i gennemsnit scoret 0,88 mål pr. kamp i La Liga i denne sæson. Ronaldo snittede ALENE 0.90 mål pr. kamp i ligaen i sidste sæson. Målproblemerne hos madrilenerne er altså til at få øje på.

Real Madrids mål-total pr. 1. marts siden Ronaldos ankomst 2009/10 Mål pr. 1/3: 104

2010/11 Mål pr. 1/3: 103

2011/12 Mål pr. 1/3: 131

2012/13 Mål pr. 1/3: 103

2013/14 Mål pr. 1/3: 116

2014/15 Mål pr. 1/3: 116

2015/16 Mål pr. 1/3: 119

2016/17 Mål pr. 1/3: 122

2017/18 Mål pr. 1/3: 103 Efter Ronaldo 2018/19 Mål pr. 1/3: 87

Cristiiano Ronaldo tørner nu ud for Juventus i Serie A. Han scorede 451 mål for Real Madrid. Foto: Ritzau Scanpix.

Enden på Galacticos?

Før i tiden havde Real Madrid uden tøven hentet en stjerne-angriber for et astronomisk beløb for at løse deres målkrise.

Men man skal efterhånden langt tilbage for at finde Real Madrids seneste store offensive Galactico-transfer. Den seneste finder man tilbage i 2014, da columbianske James Rodriguez blev hentet i AS Monaco for 585 millioner kroner.

Rodriguez er i dag udlejet til tyske Bayern München.

Vinicius ærgrer sig efter en brændt chance mod Barcelona. Foto: Ritzau Scanpix.

Skuffende Bale

En af de spillere, der var tiltænkt som Ronaldos afløser, er walisiske Gareth Bale, som i de seneste fem sæsoner har stået i skyggen af portugiseren. Men 29-årige Bale har ikke grebet chancen i Ronaldos fravær og har måttet spendere mange minutter på bænken. I stedet har Santiago Solari satset på unge Vinicius Junior og spanske Lucas Vazquez.

I midtugens El Clasico viste Vinicius Junior storspil og kom frem til mange store chancer, men symptomatisk for Real Madrid så udeblev målene.

Real Madrids El Clasico-revanche mod Barcelona fløjtes i gang 20.45 lørdag aften.

Solari under pres inden El Clasico

Real Madrid viste Santiago Solari tillid ved at give ham en tre-årig aftale som manager for klubben.

Men den tillid, de viste ham i efteråret, er ifølge det spanske medie Marca ved at være opbrugt. De skriver, at klubben er begyndt at tvivle på Solaris evne til at vinde de 'afgørende' kampe efter det skuffende pokal-exit til rivalerne Barcelona.

De kommende kampe mod Barcelona i La Liga og Ajax i Champions League bliver ifølge Marca en eksamen for Solari, da de to kampe er afgørende for Real Madrids muligheder i denne sæson.

Klubben skulle desuden være nervøse for, at Solaris satsning med unge spillere og fravalg af profiler som Isco, Bale og Asensio er en anelse for fremtidsorienteret. Klubpræsident Florentino Perez mener ifølge mediet, at der ikke tid til at tænke på fremtiden, når man lige har lidt et smertefuldt til sine bitre rivaler.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at Santiago Solari vil ændre sin tilgang, selvom der er pres på hans skuldre.

- De spillere, der gør det bedst, er dem der spiller, siger Santiago Solari til Marca.

