Her er skræktallene der udstiller Reals kæmpekrise

For ottende gang i sæsonen smed Real Madrid point i den spanske La Liga, da Los Blancos spillede uafgjort 2-2 med Celta de Vigo, hvor blandt andre den danske offensive midtbanespiller Daniel Wass scorede et forrygende mål.

Det utilfredsstillende resultat for Cristiano Ronaldo og co. betyder, at Kongeklubben p.t. blot ligger på en tvivlsom fjerdeplads efter 17 ligakampe i den bedste spanske række – med hele 16 point op til ærkerivalen FC Barcelona på førstepladsen.

Søndagens vikarierende Real Madrid-anfører, Marcelo, mener da også, at Real Madrid lige nu gennemlever den måske værste krise i de 11 år, som brasilianeren har været i klubben.

- Set udefra ser det ud som om, at mesterskabet er væk. Vi er kede af det, vi er sure, og det føles som om, at håbet er sunket i et sort hul.

- Det er en af de værste situationer, jeg har oplevet her, siger Marcelo ifølge Reuters.

Og én af grundende til det voldsomme dyk i La Liga-tabellen for cheftræner Zinedine Zidanes tropper, kan måske være manglen på, ja, du gætter det nok … Mål!

Den spanske avis Marca har nemlig kigget lidt på statistikkerne, og tallene afslører minsandten, at Real Madrid chokerende nok kun er det 23. mest scorende hold i Europa lige nu.

Ikke ligefrem sød musik i Zinedine Zidanes ører.

Hovedstadsklubben har lukket lige så mange mål ind, som den havde på samme tidspunkt tilbage i 2016/17-sæsonen, men der bliver altså langt fra scoret lige så mange kasser i indeværende sæson.

Mindre klubber som Lazio, Leicester City, Sampdoria, Marseille og Udinese har alle sammen nettet flere gange i én af de fem store europæiske ligaer end Real Madrid.

Kongeklubben har nemlig blot nettet 32 gange i La Liga, hvorimod Josep Guardiolas Manchester City på førstepladsen har fået netmaskerne til at blafre hele 64 gange indtil videre i Premier League.

Neymar og Paris Saint-Germain har scoret 58 mål i Ligue 1 og Liverpool med ’fab-four’ i spidsen har sparket 50 mål i kassen.

SE HELE LISTEN HER.

Den spanske topklubs topscorere er Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Isco og Marco Asensio, der alle har scoret fire mål i alt.

Og det kan altså langt fra måle sig med FC Barcelonas farlige målmaskiner Lionel Messi og Luis Suarez, der hhv. har scoret 16 og 11 mål indtil videre i denne sæson i La Liga.

