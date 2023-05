Her går det amok: Braithwaite i vildt comeback

Espanyol og indskiftede Martin Braithwaite leverede et af den slags comebacks, man ikke ser hver dag

Atlético Madrid er svær at bide skeer med.

Næst efter FC Barcelona har hovedstadsklubben lukket færrest mål ind i La Liga denne sæson, og alle med bare en anelse hang til international fodbold ved, at Diego Simeone har en forkærlighed for et godt forsvar.

Men vi nærmer os sæsonafslutningen. Spillerne er trætte, de forskellige placeringer i ligaerne rundtomkring er faldet på plads, og i Spanien har Atlético sikret sig en plads i Champions League næste sæson.

Så måske har det noget at sige i forhold til det, der udspillede sig i Barcelona onsdag aften.

Her gæstede Atlético Estadi Cornellà-El Prat, der er RCD Espanyols hjemmebane. Og det kørte for gæsterne.

Scoringer fra Saúl og Antoine Griezmann sikrede en 2-0-føring ved pausen. Og da Yannick Ferreira Carrasco gjorde det til 3-0 kort efter pausen, samledes de sorte skyer over hjemmeholdet, der i den grad knokler for at overleve i Spaniens bedste række.

Martin Braithwaite forsøger at vriste bolden fra Axel Witsel. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Det kunne også være blevet 4-0. Måske endda 5-0. Der var chancer til det, og Nahuel Molinas afslutning på overliggeren må have fået det til at løbe koldt ned ad ryggen på de omkring 25.000 hårdtprøvede fans på lægterne.

I stedet gik det pludselig den anden vej.

César Montes headede reduceringen ind bag Atlético-reserven Ivo Grbic, og da Joselu efter 76 minutter reducerede yderligere på straffespark, blev knoerne for alvor hvide hos Espanyol-fansene.

Så kom Martin Braithwaite på banen, og kort efter udlignede Espanyol, da Vinicius Souza umarkeret steg til vejrs og dirigerede et indlæg i nettet. Det vil være direkte løgn at hævde, at danskeren havde en andel i målet, så det lader vi være med. Men spilletid var der igen til landsholdsangriberen, der fik slidt det ene point i hus.

Og det var vigtigt for Espanyol, der har to kampe igen.