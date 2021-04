Her går han helt jubel-agurk!

Lørdag aften sikrede Real Sociedad sig pokaltitlen i Spanien med en sejr på 1-0 over rivalerne fra Athletic Bilbao i den udskudte Copa del Rey-finale.

Efter kampen deltog Real Sociedads cheftræner Imanol Alguacil på et pressemøde, og det blev en mærkværdig en af slagsen.

For midt under pressemøddet stjal Sociedad-trænerne rampelyset, idet han iklædte sig en spilletrøje og greb et klubhalstørklæder, hvorefter han brød ud i jubelsang over finalesejren.

Foto: SNTV via AP

Alguacil har været fan af Real Sociedad fra barnsben, ligesom han også har spillet for klubben i sin karriere som aktiv. Derfor var han også følelsesladet med sit show på lørdagens pressemøde.

Pokaltitlen var Real Sociedads første trofæ i over 30 år. Senest klubben vandt en titel var i 1987, hvor det også blev til en triumf i den spanske pokalturnering med en sejr over Atletico Madrid efter straffesparkskonkurrence.

Dramatisk finale afgjort med et års forsinkelse