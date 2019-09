Historisk dårlige Barcelona: - Flere er ikke i form

De senere år har flere og flere europæiske fodboldklubber brugt tid på at spille kampe og turneringer i Asien, Australien og Nordamerika, før de hjemlige ligaer begynder igen efter sommerpausen.

Men de for klubberne særdeles indbringende trænings- og promoveringsture har også en pris.

Barcelonas forsvarskrumtap Gerard Pique mener, at for meget rejseri før indeværende sæson er skyld i, at den spanske storklub har fået en dårlig start på sæsonen.

- Vi har ikke haft tid til at træne så meget, vi har været på mange ture, og det kan man se. Der er spillere, som stadigvæk ikke er i form, og der er andre, som har skader eller føler sig utilpas.

- Sæsonoptakten har ikke hjulpet os, men vi er Barcelona, så der er ingen undskyldninger, siger Pique ifølge Reuters.

Gerard Pique begrunder den dårlige start med for meget rejseaktivitet. Foto: MARCELO DEL POZO/Ritzau Scanpix

Barcelona spillede to kampe i Japan i juli, før turen gik hjem til Barcelona for at spille en testkamp mod Arsenal.

Derefter fulgte en tur til USA for at spille kampe i henholdsvis Miami og Michigan, før stjerneparaden af fodboldspillere drog hjem til Spanien og tabte sæsonpremieren i Bilbao seks dage senere.

Noget uvant har Barcelona allerede efter seks spillerunder i Primera Division tabt to kampe og spillet en enkelt uafgjort.

Utilfredshed er der også hos Barcelonas fans.

Det var uruguayaneren Luis Suarez målskive for, da klubbens fans tirsdag piftede ad ham under opgøret mod Villarreal, selv om kampen endte med en Barcelona-sejr på 2-1. Suarez var tydeligvis ikke i topform.

Men der er ingen grund til at lade sig påvirke af stemningen på tribunerne, mener Pique.

- Jeg kan godt forstå, at fansene har en holdning og gerne vil vise den, men jeg vil ikke give det for meget opmærksomhed. Vi vil gerne vinde hver kamp med fire-fem mål, men det er ikke altid muligt, siger Pique.