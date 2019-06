Historisk farvel: Barcelona med stor ændring

FC Barcelona møder frem til næste sæson i nye spillerdragter, der bryder markant med klubbens tradition til hjemmekampe.

For sæsonen 2019-20 vil den spanske storklub således ikke længere optræde i en trøje med de klassiske blå og røde striber, og det sker for første gang i storklubbens historie.

Det meddelte Barcelona mandag på sin hjemmeside, hvor man viser det nye spilletøj frem.

I stedet for blaugrana-striberne, som Barcelona er kendt for, så byder klubben i næst sæson på en klubtrøje i et mønster, der ligner skaktern.

Our new kit for the 2019/2020 season



Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3. juni 2019

Farverne er stadig de velkendte, og klubbens spillere vil stille op i blå shorts.

- Barca-trøjen bytter i næste sæson sine traditionelle blaugrana-striber ud med et skakternet mønster for første gang i klubbens historie.

- Den nye spilletrøjes design er inspireret af byen Barcelona ved at inkorporere de karakteristiske blokke i Eixample-distriktet, som er hjemsted for nogle af de mest symbolske bygninger, der er designet af den store arkitekt Antoni Gaudi, skriver Barcelona på sin hjemmeside.

Klubben vandt det spanske mesterskab i den netop afsluttede sæson, mens det ikke lykkedes Barcelona at nå til tops i Copa del Rey eller Champions League.

For nylig meddelte også italienske Juventus, at klubben brød med designet i sin klubtrøje. Juventus har altid benyttet de traditionelle sorte og hvide striber, men det er der ændret på nu - og det fik en anden klub til at håne dem, som du kan læse her.

