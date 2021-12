Hjerteproblemer stopper Sergio Agüeros karriere

Hjerteproblemer sætter omgående en stopper for FC Barcelona-angriberen Sergio Agüeros fodboldkarriere.

Det bekræfter den 33-årige argentiner tårevædet på et pressemøde i den catalanske storklub onsdag middag.

Med sig ved sin side på pressemødet har han Barcelonas præsident, Joan Laporta, og et hav af tidligere trænere og holdkammerater er ligeledes mødt op på Camp Nou for at overvære pressemødet.

Sergio Aguero i selskab med Joan Laporta på pressemødet. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Agüero havde svært ved at få sagt ordene, men blev hjulpet på vej af klapsalver på Camp Nou.

- Det er et meget hårdt øjebik. Beslutningen, jeg har taget, er primært på grund af mit helbred. På grund af det problem jeg fik for halvanden måned siden. Jeg var i gode hænder hos lægerne, og de har fortalt mig, at det bedste vil være at stoppe med at spille, så jeg tog beslutningen for ti dage siden, siger Sergio Agüero.

Argentineren fortæller desuden, at han er taknemmelig for sine mange år i topfodbold, og at han har gjort alt, hvad der var muligt for at komme tilbage på banen.

Sergio Agüero udgik efter 41 minutter af La Liga-kampen mod Alaves 30. oktober med vejrtrækningsproblemer. Han blev efterfølgende sendt til undersøgelse på hospitalet for at få sit hjerte tjekket.

Sergio Agüero måtte pludselig have hjælp under kampen mod Alaves. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Sergio Agüeros sidste kamp på topplan blev kampen mod Alaves, hvor han måtte udgå med hjerteproblemer. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Efterfølgende meldte Barcelona ud, at han ville holde en pause på tre måneder for at gennemgå en række undersøgelser.

Det er de undersøgelser, der har slået fast, at den 33-årige argentiner ikke kan fortsætte med at spille fodbold på topplan. Han nåede blot fem kampe for Barcelona efter sit skifte fra Manchester City i sommer. Her fik han en kontrakt gældende frem til sommeren 2023.

Trods det tidligere stop har Sergio Agüero har en glorværdig karriere bag sig. Han kom til Europa og Atletico Madrid fra argentinske Independiente i 2006. I den spanske hovedstad nåede han 100 mål i 230 kampe, inden nyrige Manchester City stod på spring i 2011.

Sergio Agüero vil for altid blive husket i Manchester City efter sit ikoniske mål i 2012. Foto: Darren Staples /Ritzau Scanpix

Scorede ikonisk mål

I England skrev Agüero sig ind i historiebøgerne, da han dybt inde i overtiden scorede det afgørende mål i Manchester Citys 3-2-sejr over Queens Park Rangers i 2012. Målet gjorde Manchester City til engelsk mester for første gang i 44 år og fravistede titlen fra bysbørnene Manchester United i sidste spillerunde.

Sergio Agüero var plaget af skader i Manchester City, men formåede alligevel at score 260 mål i 390 kampe. 184 af målene blev scoret i Premier League, hvilket gør ham til den fjerdemest scorende i historien.

Ud over masser af klubmål scorede Sergio Agüero også 41 mål i 101 landskampe for Argentina.

