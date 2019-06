Hovsa: Landstræner afslører Real Madrids nye kæmpe transfer

Didier Deschamps kom til at afsløre, at en fransk landsholdsspiller skifter til Real Madrid næste uge

Florentino Perez og Zinedine Zidane er godt i gang med at forvandle Real Madrid fra en rodebutik til Galacticos version 3.0.

Kæmpestjerner som Éder Militão, Luka Jovic og Eden Hazard er allerede hentet ind til madrilenernes kommende sæson, og nu er der endnu en profil på vej til den spanske hovedstad.

Det drejer sig denne gang om Lyons franske back Ferland Mendy.

I hvert fald hvis man skal tro den franske landstræner, Didier Deschamps, der nok kom til at tale en smule over sig på Frankrigs pressemøde op til tirsdagens landskamp mod miniputterne fra Andorra.

- For to år siden spillede han i anden division, og nu skal han spille i Real Madrid. Han kan spille i begge sider, og hans udvikling er helt fantastisk, sagde Didier Deschamps på pressemødet, da han skulle beskrive Mendy, der har fået sine tre første landskampe under bæltet under Deschamps.

Ferland Mendy (3) fik sin tredje landkamp for Frankrig i EM-kvalifikationskampen mod Tyrkiet. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge den spanske avis AS, kommer prisen på Ferland Mendy til at ligge omkring 375 mio. kr., og dermed har kongeklubben allerede spenderet små to mia. kr. inden sommerens transfervindue officielt er åbnet.

Det er endda inden, Perez og Zidane har bokset færdig om, hvorvidt man skal ulejlige sig med at hente enten Paul Pogba eller Christian Eriksen ind til midtbanen...

AS skriver videre, at en lægeundersøgelse er det eneste, der kan spænde ben for Mendy i Madrid. Franskmanden skal ifølge avisen til sin anden undersøgelse i Spanien onsdag, da Real er en smule bekymret for Mendys hofte.

24-årige Mendy har haft to fremragende sæsoner i Lyon, hvor han kom til i 2016 fra Ligue 2-klubben Le Havre.

Varm transfersommer venter: Sådan handler AGF

Se også: Så er den officiel: Real køber Hazard

Se også: Scorer vanvidsløn: Real Madrid forgylder Hazard