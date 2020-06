Hun troede han havde en elskerinde

Hemmelighedskræmmeriet omkring chokskiftet til Barcelona var lige ved at blive for meget

Martin Braithwaites kone, Anne-Laure, havde opsnappet, at der foregik noget lusket, da hendes mand listede rundt i hjemmet.

I et stort interview med The Guardian fortæller den danske Barcelona-spiller med et grin, hvordan konen troede, at han havde fået en elskerinde, da drømmeskiftet til storklubben var ved at blive til virkelighed.

- Hun vidste, at der skete noget, for jeg fik mange opkald, og jeg listede mig ud af huset, mens det var hundekoldt udenfor.

- Hun undrede sig og spurgte nærmest, om jeg havde en elskerinde.

Ekstra Bladet besøgte Braithwaite i Madrid:

Hjemme hos Braithwaite: Folk forveksler selvtillid med arrogance

Dernæst var Martin Briathwaite nødt til at sige, hvad der foregik. Indtil da havde han ikke sagt noget som helst om chokskiftet, som var under opsejling.

Men nyheden var alligevel sivet ud til medierne, og parrets telefoner bimlede.

- Jeg var skuffet over, at jeg ikke kunne få chok-reaktionen fra hende, men hun var meget glad og forstod, hvorfor jeg ikke havde sagt noget.

Braithwaite nåede kun tre uger i Barcelona-trøjen, før nedlukningen satte hans utopiske tilværelse på pause.

Familien har dog fået det bedste ud af det, idet de har udvidet flokken med endnu et barn.

- Jeg er så taknemmelig. Jeg hører, at man går fra hinanden (Under nedlukningen, red.), men det er gået op for mig, hvor meget jeg elsker min kone. Vi er kommet endnu tættere på hinanden, lyder det fra den danske landsholdsspiller.

La Liga genstarter i denne weekend, og Braithwaites Barcelona skal op mod Mallorca. Lige nu har de to points forspring ned til forfølgerne fra Real Madrid.

