Hvad nu Messi - hvor skal du hen?

Barcelona-avis mener at vide, at Paris SG er en mulighed for Lionel Messi, men at Manchester City ikke er det

Næppe var nyheden om Lionel Messis exit fra Barcelona sluppet ud, før de lokale aviser begyndte at spekulere i, hvad der nu skal ske med den 34-årige argentiner.

Pengestærke klubber som Manchester City og Paris SG kunne ligne oplagte bud, men ifølge Barcelona-avisen Sport, er kun sidstnævnte en mulighed.

- Manchester City overvejer ikke at hente Lionel Messi. Kilder tæt på den engelske klub udelukker at hente den argentinske fodboldspiller. Han kommer ikke til City med mindre, der sker en uventet drejning, skriver Sport.

- PSG vil være førsteprioriten efter bruddet med med Barcelona. De har været efter Messi i lang tid, og nu har de deres store chance, lyder det.

Lionel Messis fremtid

Barcelona-fans er begyndt at samles foran Camp Nou her til aften. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

PSG og Messi var i kontakt allerede sidste sommer, da argentinerne var utilfreds i Barcelona, men her lykkedes det ikke at købe ham fri. Nu er han ude af kontrakt og kan selv bestemme.

- PSG har altid set Messi som et strategisk køb og har fristet ham. Pariserne har nøje fulgt Messis forhandlinger med Barcelona og kendte til de økonomiske problemer, skriver Sport.

- I Barcelona mener man nu, at PSG i de senere dage har leveret en økonomisk offensiv for at overbevise Messi, og når Barcelona ikke har været i stand til at beholde ham, så vil PSG forsøge at skrive under med ham inden for få dage, skriver Sport.

I PSG ville Messi blive genforenet med Neymar, som han tidligere har spillet med i Barcelona - i juli hyggede de sig også godt, da Argentina og Brasilien spillede Copa America-finale. Fotos: Ricardo Moraes/Silvia Izquierdo/Ritzau Scanpix

Foto: Silvia Izquierdo/Ritzau Scanpix

Ifølge avisen kan en kontrakt til Messi betyde, at PSG sælger Kylian Mbappé, der foreløbig ikke har forlænget den kontrakt, der udløber næste sommer.

Hos Le Parisien ser de dog ikke PSG som det oplagte for Messi.

- Foreløbig sker der ikke noget i Paris. Klubben holder sig i ro og ser ikke længere Messis ankomst som en mulighed, skriver Paris-avisen.

- Andre spillere er foreløbig en prioritet, og det starter med et forsøg på at forlænge med Mbappé, skriver avisen.

Lionel Messi kigger nu efter noget andet end Barcelona - men hvad? Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Den gør dog opmærksom på, at transfervinduet er langt, og at rygterne om Messi og PSG vil fortsætte - særligt fordi Messi lige har tilbragt feriedage med Neymar, Di Maria, Paredes og Verratti, der alle spiller i PSG.

Tidligere har også David Beckham-ejere Inter Miami været nævnt som en bejler til Messi, ligesom en retur til Argentina og barndomsklubben Newell's Old Boys har været nævnt, men bookmakerne har ligesom Barcelona-avisen Paris SG som favorit til at blive Messis næste klub.

