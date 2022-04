Hvad sker der, Benzema?

Han er brændende varm og om nogen superstjernen på et meget stærkt Real Madrid-mandskab.

Men onsdag aften må Karim Benzema have glædet sig over at have et hold i ryggen, når tingene ikke nødvendigvis gik hans vej.

For franskmanden misbrugte to straffespark mod Osasuna, der i sidste ende blev overvundet 3-1.

Og dermed er Real Madrid meget tæt på endnu et mesterskab. Det 35. i rækken.

Den 34-årige franskmand misbrugte inden for kort tid to straffespark i 2. halvleg, men scoringer af David Alaba og Marco Asensio i første halvleg og af Lucas Vázquez i overtiden var nok til sejren.

Real Madrid har nu 78 point efter 33 kampe.

Rivalen Barcelona har spillet to færre, men selv med lutter sejre vil holdet kun nå op på 81 point. Real Madrid mangler altså blot mangler fire point i sine resterende fem kampe for at være matematisk sikret titlen.

Med i to scoringer

Det forsvarende mesterhold, Atlético Madrid, spillede sig onsdag definitivt ud af mesterskabsduellen med 0-0 mod bundholdet Granada.

Real Madrid grundlagde sin sejr onsdag efter 11 minutter, da Alaba efter to forsøg fik sendt bolden i mål.

Den kroatiske angriber Ante Budimir udlignede få øjeblikke senere, da et fladt indlæg fik lov at passere gennem feltet, og siden fik han også annulleret en scoring.

Lige før pausen leverede Asensio, hvad der skulle blive det afgørende mål, da han tæt under mål fulgte op på en ripost fra Osasuna-keeperen.

Kort inde i 2. halvleg fik Benzema sine to muligheder fra straffesparkspletten.

Begge gange valgte han at sparke hårdt og fladt til venstre for sig selv, og begge gange diskede Osasuna-keeper Sergio Herrera op med en redning.

Til Benzemas forsvar skal det nævnes, at han var stærkt medvirkende til både Reals første og tredje scoring.

