- Hvordan tror du vi har det?

Antoine Griezmann var skuffet efter Super Cup-finalen, hvor han ellers scorede to gange og dermed var tæt på at blive matchvinder

I 13 minutter lignede det, at Antoine Griezmann ville blive den store finalehelt med to scoringer, men det satte Athletic Club en stopper for med en sen udligning.

I forlænget spilletid stod Iñaki Williams for en sand perle, og så måtte Griezmann og Barcelona slukøret forlade Super Cup-finalen som tabere med 2-3.

Franskmanden var skarp foran mål, men de to scoringer var ikke nok. Foto: Christina Quicler/Ritzau Scanpix

Efter kampen måtte den dobbelte målscorer sætte ord på, hvordan han havde det.

- Hvordan tror du selv, vi har det?

- Vi er rasende, vrede, irriterede...

- Når du taber en finale, har du alle disse dårlige følelser i dig, sagde franskmanden ifølge spanske Marca.

Der blev jublet undervejs, men Barca-spillerne måtte forlade banen som tabere. Foto: Christina Quicler/Ritzau Scanpix

Der var også plads til at rose modstanderen.

- Athletic pressede os godt. De gav alt indtil sidste minut, og så skete det, der skete. Vi lavede taktiske fejl, og det skal vi arbejde på i løbet af ugen.

Danske Martin Braithwaite kom ind i 88. minut, hvor Barcelona var nær trofæet, men Athletic udlignede og danskeren fik dermed en halv time mere på banen.

Han havde en enkelt afslutning, men kom ellers ikke frem til noget.

Desuden fik Lionel Messi til allersidst sit første røde kort i Barcelona-trøjen.

