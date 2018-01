Hvorfor piller Ronaldo ham i røven?

Real Madrid er i store problemer i La Liga, hvor den kongelige klub er maraton-langt fra førstepladsen, men lørdag fik de da en 4-1-sejr ude mod Valencia.

Klubbens største stjerne, Cristiano Ronaldo, sørgede for de første to scoringer, og sejren blev reelt sikret, da Marcelo scorede til 3-1 i det 84. minut.

Kæmpe krise i Real: 'Zidane kan smutte selv'

Scoringen blev fejret på vanlig vis - lige indtil Ronaldo fandt anderledes metoder.

I stedet for at kramme sin brasilianske kollega, så sendte han en lusket finger op i måsen på højrebacken.

Billedet, der ligger som baggrundsbillede til videoen, skulle afkræfte enhver tvivl om, at det var det, der skete.

I videoen øverst kan man endda lure Ronaldos lumske smil, lige da det sker.

Spanske AS skriver om Ronaldos 'overraskelse' til Marcelo, og konstaterer, at mange på de sociale medier har undret sig over, hvad der fik ham til at gøre det.

Og så slutter de med at åbne for, at de måske kunne finde ud af det.

Fakta er dog, at Real Madrid kun ligger på fjerdepladsen i La Primera Division, og nu må kaste alle kræfter ind i Champions League-turneringen, hvor holdet skal i krig mod Paris Saint-Germain.

Se alle målene fra Ronaldo og Real Madrids sejr:

Se også: Solgt for millioner: Kæmpe keeper-talent stryger til England

Herlig video: Dansk målmandslegende i ekstase efter Wozniacki-triumf