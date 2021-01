Hylder Barça-stjerne

Ronald Koeman lovpriser Frenkie de Jong efter ny brandkamp. Se målene fra Barcelonas pokalsejr her

Du kan se Braithwaite og Barcelona i Copa del Rey eksklusivt i Ekstra Bladet+.

Det var enden på vanvittige otte udekampe i træk, da kampkalenderen er blevet godt rodet grundet pandemien.

FC Barcelona spillede sig videre i Copa del Rey med en 1-2-sejr ude over Rayo Vallecano.

Hollandske Frenkie de Jong kom på tavlen for anden kamp i træk, efter at cheftræner Ronald Koeman har haft en snak med sin landsmand om at komme mere med i feltet.

- Han er en spiller, der offensivt skulle bidrage med mere. Det har jeg talt med Frenkie om, at han skal mere med frem i feltet og score mål.

- Jeg mener han er mere komplet nu, end han var i Ajax. Hans spil i dybden hjælper os til at skabe mere og score mål, siger Koeman ifølge Barcelona-avis El Mundo Deportivo.

Frenkie de Jong blev matchvinder. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaite kom ind i 85. minut og kom ikke til chancer.

Se alle målene fra kampen i klippet øverst.

Onsdagens Copa del Rey-aften bliver især husket for Sevillas spektakulære mål, hvor alle 11 spillere var på bolden med i alt 37 afleveringer, inden de scorede.

Se det vilde mål her:



