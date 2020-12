Hylder Braithwaite efter ny scoring

Mens Ronald Koeman glædede sig over en god holdindsats, noterede to Barcelona-aviser sig Martin Braithwaites betydning for holdet

Det var en vidunderlig aften at være Barcelona-mand på.

3-0 ude over Valladolid - første udesejr i fire forsøg i ligaen.

Lionel Messi scorede igen, og han havde en fod med i de to første scoringer. Og så fik argentineren minsandten has på Pelés målrekord fra epoken i Santos: Flest mål for samme klub - 644!

Fansene, der overværede kampen tirsdag, må ellers have kigget skeptisk til, da Ronald Koeman offentliggjorde sin holdopstilling. For det var uden Sergio Busquets. Det var uden Philippe Coutinho, og det var uden Antoine Griezmann. De sad alle tre på bænken.

Forsvaret bestod af tre mand: Clément Lenglet og de to 21-årige Ronald Araújo og Oscar Mingueza, der tilsammen er noteret for 21 kampe.

Men det gik alt sammen. For holdet spillede godt.

Flere artikler i spansk presse indikerer med al tydelighed, at det var sammenholdet, der sejrede. Ikke enkeltpræstationer.

- Det her viser, at vi har en stærk trup, hvor konkurrencen om spilletid er stor. Det viser, at i en pakket kalender med mange kampe kan vi få hvilet nogle spillere. Vi fik denne sejr ved at spille god fodbold, og holdet var fokuseret fra start, sagde Koeman efter kampen.

FC Barcelona havde også en dansker med fra start, og denne vestjyde kom tilmed på tavlen med sin scoring til 2-0. Det var ikke verdens sværeste scoring, da Martin Braithwaite blot skulle prikke bolden i et tomt mål efter godt forarbejde af Messi og Sergiño Dest. Og det var heller ikke selve målet, de to store sportsaviser i Barcelona, Sport og El Mundo Deportivo, hæftede sig efterfølgende.

Det var Braithwaites indsats i hele kampen.

Den danske landsholdsspillers arbejde var ganske enkelt imponerende. El Mundo Deportivos udsendte kalder præstationen for værdifuld, mens Sport tildeler ham karakteren 7 med følgende skudsmål:

- Barcelonas nummer 9 gjorde det hårde arbejde og blev tilmed belønnet med et mål.

Scoringen var hans sjette i Barcelona-trøjen og nummer tre i La Liga.

