Hylder Braithwaite: 'Koemans nye soldat'

I sine første 17 kampe for FC Barcelona scorede Martin Braithwaite en enkelt gang.

I de seneste 151 minutter er det blevet til hele tre mål. Først to scoringer mod Dynamo Kiev i Champions League, og søndag var danskeren første mand på tavlen på Camp Nou, da Barcelona mødte Osasuna.

De spanske aviser har bidt mærke i den danske landsholdsangribers målnæse og anden start i træk for en af verdens største klubber.

Barcelona-avisen Sport kalder danskeren for 'Koemans nye soldat' og skriver, at han 'ikke er et vidunder teknisk, men at han kæmper og kæmper og har engagement'.

'Krigeren Braithwaite har med begge hænder grebet den første mulighed, som Koeman har givet ham', skriver avisen, som roser danskeren for at være den første til at gå i pres.

Braithwaite var første Barcelona-mand til at få bolden over stregen. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Den anden store Barcelona-avis El Mundo Deportivo hylder også Braithwaite.

'Positionen som 9'er er ikke for alle. Du skal træne meget. Og hans tal i denne sæson siger det hele.'

'Den danske angriber er blevet truppens fjerde målscorer med langt færre chancer end Ansu Fati, Messi og Griezmann.'

En fantastisk uge

Madrid-avisen Marca har også lagt mærke til Braithwaites præstationer.

'Koeman belønnede danskerens gode kamp i Kiev og satsede igen på ham fra start. Og han leverede.'

'Spidsen lagde sidste hånd på en fantastisk uge på det personlige plan.'

Efter 4-0-sejren over Osasuna talte cheftræner Ronald Koeman om danskeren.

- Han arbejder hårdt for at få muligheder. Han viste sine kvaliteter mod Dynamo og i dag tænkte vi, at vi havde brug for en spiller som ham, der bevæger sig for at skabe små rum.

FC Barcelona - måske med Braithwaite fra start igen - møder onsdag Ferencvaros i Champions League.

