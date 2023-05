Hylder brasiliansk duo

Osasuna kæmpede bravt i lørdagens spanske pokalfinale, men to utæmmelige brasilianere sørgede for, at favoritterne fra Real Madrid endte med pokalen.

Evigt farlige Vinicius Junior flåede rundt i Osasunas højre forsvarsside gang på gang, og det var netop hans fødder, der satte begge scoringer i 2-1-sejren op.

I begge tilfælde endte hans fornemme forarbejde for fødderne af landsmanden Rodrygo i feltet, hvor han noterede sig for de to mål.

Real Madrid-træner Carlo Ancelotti var efter triumfen heller ikke i tvivl om, hvor stort brasiliansk aftryk der var på sejren.

- De gjorde forskellen. Vini (Vinicius kælenavn, red.) bragte dem ud af balance, og Rodrygo scorede de to mål, lyder det fra den italienske træner ifølge AFP.

Real Madrid måtte på vejen til finalen overkomme både Atlético Madrid og FC Barcelona. Sidstnævnte vandt endda det første semifinaleopgør i Madrid med 1-0, men Real Madrid tog en meriterende sejr på 4-0 i returopgøret på Camp Nou.

- Pokaltitlen kommer på et meget vigtigt tidspunkt. Vi kom igennem nogle svære opgør, og det er en fortjent titel efter sejre over stærke modstandere, mener Ancelotti.

Mens Barcelona er langt foran i La Liga og cruiser mod mesterskabet, kan Real Madrid stadig drømme om at genvinde Champions League-titlen.

Holdet er fremme ved semifinalerne, hvor Manchester City venter - akkurat som i foregående sæson. Ved den lejlighed vandt Real Madrid samlet 6-5 efter to dramatisk kampe, der måtte afgøres efter forlænget spilletid.

Det første opgør i denne sæsons semifinaler venter i Madrid allerede tirsdag, så der bliver ikke meget tid til at fejre pokalsejren.

- I aften (lørdag aften, red.) fejrer vi det. En smule, ikke for meget. Og så skal vi tilbage på arbejde frem mod tirsdag, siger Carlo Ancelotti.