Hyldes i Barcelona: - Han vandt Camp Nou

Målfesten mod Eibar var ikke blot god for Barcelona men i særdeleshed også for Martin Braithwaite, der har imponeret den spanske presse

Braithwaite til Barcelona?

Mange har i ugens løb lige skulle smage på sætningen med lige dele fascination og forundring over det sensationelle skifte, som den 28-årige esbjergenser er et levende bevis på.

Derfor skulle han da også vise sit værd overfor Quique Setien, truppen og resten af de catalanske fodboldfans, hvis øjne hvilede på danskeren, der var bænket fra start i opgøret mod Eibar.

Men det var ikke noget, der påvirkede indsatsen, da han endelig bliv skiftet ind og erstattede Antoine Griezmann.

I hvert fald ikke, hvis man spørger den spanske fodboldkskribent, Javier Gascón, der giver sit besyv med Braithwaites debut.

- Han vandt straks Camp Nou med sin generøsitet og sin intensitet, skriver han blandt andet i Barcelona-sportsavisen El Mundo Deportivo.

- Han er vedholdende og har tilpas med hastighed. Der er ingen tvivl om, at ham og Messi udgør et udmærket makkerpar på banen.

Franske Griezmann blev skiftet ud til Braithwaites fordel, der nåede at vise sit værd i omtrent 20 minutter. Foto: Albert Gea

Alt i alt bliver der nærmet kun hevet positive tillægsord frem omkring Braithwaite i kølvandet på den spektakulære debut.

For selvom FC Barcelona døjer med stor virak uden for banen, og ledelsen befinder sig under voldsomt pres fra tilhængerne, spillede holdet på så imponerende vis, at Gascón sammenligner det med fodbold under Frank Rijkaard-æraen.

Det har Braithwaite selvfølgelig blot en lille del af æren for, men den spanske fodboldskribent bemærker især, at danskeren har præsteret at omstille sig så hurtigt.

- Kontrakten blev underskrevet torsdag og efter en enkel træning med sine holdkammerater, kom han i det 72. minut og debuterede.

- Købet af Braithwaite har delt vandene, men fansene modtog ham ganske fint, og det bevæbnede ham med selvtillid. Det gav ham yderligere mod, og han leverede to afgørende assist, skriver Javier Gascón.

Tirsdag skal Barcelona møde Napoli i Champions League, men det bliver desværre uden Martin Braithwaite, da han ikke må spille i CL-kampe.

