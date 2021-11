I behandling for hjerteproblemer

I weekenden meddelte FC Barcelona, at Sergio Agüero var blevet indlagt til hjerteundersøgelser, og mandag er der en ny melding fra den spanske storklub.

Klubben skriver på Twitter, at den argentinske angriber er ukampdygtig, og at han i de kommende tre måneder skal i behandling.

Man vil løbende undersøge effektiviteten af behandlingen, og ud fra det vil man lægge en plan for, hvordan og hvornår Agüero kommer tilbage til fodboldbanen, lyder det.

Det oplyses ikke, om man har stillet en diagnose for angriberen.

Sergio Agüero lod sig udskifte i weekendens opgør mod Alaves, fordi han havde smerter i brystet.

Forinden havde han været tilset af klubbens læge i længere tid på banen, hvorefter Agüero var i stand til selv at gå fra banen.

Efter sin udskiftning blev han overført til et et hospital for at gennemgå undersøgelser i håb om at fastslå, hvad problemet var.

Indtil videre har man besluttet, at Sergio Agüero altså skal i behandling i tre måneder.

Argentineren skiftede til den spanske storklub i sommer på en fri transfer fra Manchester City. Men i optakten til sæsonen fik han en skade i sin læg og debuterede først i begyndelsen af oktober.

Barcelona har været hårdt ramt af skader i angrebet i denne sæson. Lige nu sidder blandt andre Martin Braithwaite også ude med en skade.

