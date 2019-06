I fars fodspor? Legendesøn på vej til Barcelona

Navnet Hagi rimer på flot fodbold.

Gheorghe Hagi var i 90’erne blandt spillets største begavelser og spillede for både Real Madrid og FC Barcelona.

De gode fodboldgener har den rumænske 10’er givet videre til sin søn Ianis, der nu er på vej til at gå i faderens fodspor.

I hvert fald meldes FC Barcelona interesseret i det offensive es, der har imponeret under sommerens U21-EM i Italien.

Barcelona-avisen Sport skriver med den rumænske avis Gazeta Sporturilor som kilde, at Barça er tæt på at hente 20-årige Ianis Hagi til Camp Nou for omkring 50-60 mio. kr.

Det er farmand Gheorghe, der varetager sønnens interesserer. Han vil ikke bekræfte Barcelonas interesse, men siger, at der er flere tilbud på bordet, og at de vil tage en beslutning inden for nogle dage.

Ianis Hagi var for nylig i Barcelona, men har afvist, at var i Catalonien for at tale kontrakt. Han siger, at han var i byen for at besøge sin fætter.

Også Sevilla skulle være interesseret i den rumænske stjerne, og landstræner Cosmin Contra har anbefalet Hagi at tage til den andalusiske klub.

- Så må vi se, om han lytter til mit råd, siger Contra.

Den rumænske fodboldlegende Gheorghe Hagi er rådgiver for sin Ianis, der er på tale i FC Barcelona. Foto: Alberto Lingria/Ritzau Scanpix

Det, der taler for et skifte til Sevilla, er større mulighed for spilletid.

Planen med Hagi i FC Barcelona er, at klubben lejer ham ud til en anden klub i La Liga, så han kan få minutter i benene.

Den løsning skulle Hagi-familien ikke være begejstret for. De ønsker, at Ianis Hagi bliver en del af førsteholdstruppen i Barcelona, så han kan få spilletid i de mindre kampe - eksempelvis i pokalturneringen.

Ianis Hagi er I øjeblikket på kontrakt i rumænske Viitorul Constanta, der ejes og trænes af … Gheorghe Hagi.

Den rumænske landsholdsspiller har tidligere spillet for italienske Fiorentina.

Han scorede 14 mål for Viitorul Constanta i sidste sæson og nettede to gange ved U21-EM, hvor Rumænien røg ud i semifinalen efter et nederlag til Tyskland.

Se også: Messi indrømmer: - Det er ikke gået, som jeg havde håbet

Se også: Trumps største modstander strålede

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af

Overrasker stort: - I har ikke forstået mig