I fokus igen: - Derfor krammede jeg dommeren

Man har ikke fornemmelsen af, at Antonio Mateu Lahoz foragter opmærksomhed.

Den spanske dommer med den særprægede stil blev for alvor verdenskendt, da han stangede 18 gule kort og et enkelt rødt ud i Argentinas VM-kvartfinale mod Holland.

Læs mere her:

Messi raser efter VM-drama

Messi får sin vilje

Bevares, det var ikke den nemmeste kamp at dømme ...

Men nytårsaften gentog Antonio Mateu Lahoz stort set kunststykket og fløjtede lokalbraget mellem Barcelona og Espanyol fuldstændig i stykker.

15 advarsler og to udvisninger blev det til fra Lahoz i Barcelona-derbyet, og dommerpræstationen er nået både til medier i bl.a. Storbritannien, Schweiz, Polen og Belgien.

Artiklen fortsætter under billedet.

Der var så mange kort, at Lahoz næsten ikke selv kunne følge med. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Annonce:

Selv den normalt rolige Barça-træner, Xavi Hernandez, fik en advarsel i slutminutterne, og efter kampen afslørede Xavi, hvad han og dommeren havde talt om i kampens hede, da Lahoz slutteligt viste det gule kort til Barcelona-chefen dybt inde i overtiden.

- Jeg sagde blot, at han havde mistet kontrollen over kampen. Så svarede han 'synes du?'. Vi bliver ved med at tale om dommeren, og jeg kan ikke kontrollere deres ageren. Dommerne burde komme ud og forklare, hvad der blev sagt til spillerne. Jeg kan ikke gøre noget, sagde Xavi, der også blev spurgt, hvorfor i alverden han krammede dommer Antonio Mateu Lahoz i løbet af første halvleg.

Artiklen fortsætter under billedet.

Først et kram, senere en advarsel. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

- Han sagde, han var glad for at se mig. Jeg sagde, jeg også var glad for at se ham, lød det fra Xavi på pressekonferencen efter kampen, hvor han ikke havde lyst til at kritisere Lahoz yderligere.

- Det er vores egen skyld, vi spillede uafgjort. Vi kan tale om dommeren eller andre faktorer, men vi var ikke kliniske nok.

Andreas Christensen lagde op til Barcelonas scoring i 1-1-kampen, hvor Martin Braithwaite var med for Espanyol.