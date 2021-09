I milliard-krig: Real Madrid og Barcelona afviser

De spanske fodboldklubber FC Barcelona, Real Madrid og Athletic Bilbao vil udfordre en beslutning fra La Liga om at sælge en del af tv-rettighederne til den internationale kapitalfond CVC Capital Partners.

For 2,2 milliarder euro - godt 16 milliarder kroner - vil CVC ifølge en ny aftale modtage 11 procent af indtægterne fra tv-rettighederne i løbet af de næste 50 år. Til gengæld vil CVC sprøjte penge ind i La Liga.

Investeringsaftalen, 'Boost La Liga', blev godkendt med stemmerne 38 mod fire, da fodboldklubberne fra Spaniens to øverste divisioner stemte om den i august.

FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao og Real Oviedo stemte imod aftalen.

Der skulle bruges mindst 32 klubber, der sagde ja.

Real Oviedo har siden ændret mening og er nu med om bord.

Langt størstedelen af den økonomiske indsprøjtning vil blive givet til klubber, som kan bruge pengene på ny infrastruktur og moderniseringsprojekter samt øge udgifterne til spillere.

- Athletic Bilbao, FC Barcelona og Real Madrid vil gerne meddele, at de har anfægtet beslutningen vedtaget af La Liga den 12. august 2021 i forhold til aftalen mellem La Liga og CVC, skriver de tre klubber i en fælles erklæring.

Klubberne mener, at aftalen overtræder flere betingelser i de allerede gældende bestemmelser, og at den blev vedtaget på en 'groft uregelmæssig' og 'respektløs' måde i forhold til en aftale af så stor 'betydning og omfang'.

En talsmand for La Liga påpeger, at projektet har støtte fra 39 ud af 42 klubber, hvormed arbejdet med aftalen med CVC fortsætter.

- Vi er overbeviste om, at dette er godt for La Liga og for klubberne, siger talsmanden.

Han tilføjer, at det er 'overraskende', at Athletic Bilbao, FC Barcelona og Real Madrid udfordrer noget, 'der rent faktisk ikke påvirker dem'.

- De kommer kun til at nyde godt af væksten i La Liga i de kommende år, siger han.

Talsmanden siger videre, at udfordringen fra de tre klubber blot viser, at de forsøger at 'forhindre vækst for de andre klubber i ligaen'.

Det er planen, at de 39 klubber i projektet får 90 procent af den pengesum, som CVC skyder ind i spansk fodbold. Det gør de tre klubber, som har stemt nej, ikke.