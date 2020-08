I søgelyset hos spansk storklub

Should I stay or should I go!

Ørehængeren som The Clash lancerede helt tilbage i 1982, kunne Jannik Vestergaard meget passende synge med på i disse tider.

Hvis den 28-årige stopper er blevet meget i tvivl om, hvor fremtiden skal foregå, så er det helt forståeligt.

For det lignede længe et farvel til Southampton oven på en sæson, hvor han røg meget ud og ind ad holdet.

Men en stærk afslutning, hvor han i de to sidste runder var på Ugens Hold baseret på stats hos Whoscored, kan vende rundt på tingene.

Der er rygter om dig og Valencia - er det rigtigt?

- Jeg ved, at der er interesse fra klubber i Spanien, ligesom der er det fra England, men jeg kan ikke kommentere konkrete klubber, siger Jannik Vestergaard og tilføjer:

- La Liga er naturligvis en interessant liga, men det er Premier League også, og jeg har nydt at spille her i de seneste par sæsoner. Ligesom jeg nød Bundesligaen. Det er altid et skulderklap at blive nævnt i forbindelse med andre stærke klubber, men Southamptons projekt ser nu også spændende ud, siger Jannik Vestergaard, der langt fra lukker døren til at fortsætte i Southampton. Han har en aftale, der først udløber om to år.

Valencia er måske heller ikke det mest attraktive sted at havne lige nu. Klubben er i økonomisk uføre. Gælden er på mere end tre milliarder kroner. Det meste af truppen er til salg, og flere af profilerne er allerede solgt. Talentfulde Ferran Torres er røget til Manchester City, og senest er Francis Coquelin og Dani Parejo smuttet til Villarreal.

Der ventes flere spillere siger farvel til den synkende skude i Valencia.

Jannik Vestergaard var på Ugens Hold i de to sidste spillerunder af sæsonen hos Whoscored, der baserer sig på stats. Foto: David Klein, AP

Leicester lurer stadig

Det kan også ende med et skifte i Premier League. Ekstra Bladet skrev i starten af året om interesse fra Leicester, der tilmed havde budt på Jannik Vestergaard.

Men den handel blev ikke til noget, fordi Southampton-manager Ralf Hasenhüttl nægtede at sælge danskeren.

Interessen er stadig brandvarm for Leicesters vedkommende, men det har endnu ikke resulteret i et nyt bud.

- Personligt gav min gode afslutning på sæsonen naturligvis appetit på mere. Vi har noget unikt i forhold til måden, vi forsvarer og presser på, og det har taget tid at få til at fungere. Man så efter coronapausen, at vi nu kan dominere kampe og være et rigtigt godt hold i Premier League.

- Det er en spillemæssig udvikling, som jeg hilser velkommen, og jeg tror, at der venter en spændende sæson for klubben, uddyber Jannik Vestergaard.

