Ikke i tvivl: Nu skrider han igen

Zinedine Zidane forlader for anden gang jobbet som cheftræner for Real Madrid i utide, skriver journalist og flere spanske sportsaviser

Zinedine Zidane detonerede en bombe, da han i sommeren 2018 forlod jobbet som cheftræner for Real Madrid i utide. Nu gør han det så igen, den 48-årige franskmand.

Ifølge den normalt velunderrettede journalist Fabrizio Romano har Zidane besluttet sig for at kvitte jobbet med øjeblikkelig virkning - et år før kontrakten udløber.

Det sker efter en sæson, hvor Real Madrid måtte nøjes med en andenplads i La Liga og exit i Champions League-semifinalen mod Chelsea.

Historien om Zidanes afgang viderebringes som værende en realitet i store spanske sportsaviser som Marca og AS. Hverken Zinedine Zidane eller Real Madrid har dog be- eller afkræftet det.

I 2018 kom opsigelsen som et lyn fra en klar himmel efter Champions League-triumfen, hvor Liverpool blev slået i finalen. Denne gang har der dog været forlydener om, at franskmanden kunne være på vej ud, ligesom Zidane også selv har leveret udtalelser, der kunne tolkes i den retning.

Dengang nåede Zidane dog blot ti måneders pause fra jobbet i kongeklubben, inden han vende tilbage og overtog jobbet fra Santiago Solari, der erstattede fiaskoen Julen Lopetegui efter få måneder.

Ifølge spanske medier er den tidligere Juventus-træner Massimiliano Allegri og klublegenden Raul favoritter til jobbet, ligesom Antonio Contes afgang i Inter skulle have fået Real Madrid-toppen til at slikke sig om munden.