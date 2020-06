2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Den danske landsholdsspiller har efter sit skifte til FC Barcelona modtaget masser af ros, ligesom det efter coronapausen også lykkedes for ham at få scoret sit første mål for den catalanske storklub.

På det seneste har det været småt med spilletiden, og i lørdagens opgør mod Celta fik den danske angriber mere end 20 minutter på banen, men det var ikke noget, som de spanske sportsaviser var imponeret over.

Eksempelvis kommer AS med klar kritik i deres bedømmelse af danskeren.

- Ikke særlig god. Setien sendte ham på banen for at vinde de lange afleveringer fra Ter Stegen og sætte gang i angreb, men han kunne ikke komme ind i det. Han fik gult kort, og var heldig med at undgå march-ordre for en hånd i ansigtet på Kevin Rodrigues kort efter, skriver avisen.

Samtidig peger Marca på, at Braithwaite kom på banen for at få nogle friske ben på banen i angrebet, men at han oftere blev presset tilbage mod sit eget mål end det modsatte. Endvidere giver Sport ham en middel karakter, hvor de dog peger på, at han var bedre end de øvrige indskiftere, som blandt andet tæller Antoine Griezmann.

Kampen mod Celta endte med 2-2 efter en sen udligning fra Celta.

Se også: Bitter Suarez: Venter på at Real Madrid fejler

Se også: Stor skuffelse