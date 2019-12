Ikon sætter rekord

Det er aldrig for sent at score sit første hattrick.

Efter 20 år som professionel fodboldspiller og 772 kampe på tværs af klub- og landshold lykkedes det søndag Real Betis-ikonet Joaquín for første gang at lave tre mål i samme kamp.

Det skete, da han sikrede sin klub en sejr på 3-2 over Athletic Bilbao i Primera Division.

I en alder af 38 år og 140 dage er spanieren den ældste spiller i ligaens historie til at score et hattrick.

Alle tre mål blev scoret inden for kampens første 20 minutter. Det første efter halvandet minut, da han tæmmede et indlæg i feltet og hamrede bolden i kassen.

Små ti minutter senere gjorde Joaquín det til 2-0 med en velplaceret afslutning fra en spids vinkel.

Hattricket blev fuldendt, da han prikkede bolden i mål efter at være blevet sendt i dybden med en stikning.

Søndagens opgør var Joaquíns kamp nummer 363 for Real Betis. Kantspilleren fik sin fodboldopdragelse i klubben og er medejer efter at have købt en andel på to procent i 2017.

Joaquín vendte i 2015 tilbage til Betis efter ni år væk fra klubben, hvor han var forbi Valencia, Málaga og Fiorentina. På landsholdet er det blevet til 52 optrædener.

Se også: Rødt drama og vildt comeback

Se også: Skuffet profil: Havde forventet sejr mod Silkeborg!

Se også: AGF smed point igen