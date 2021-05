Ikonisk stadion i flammer

Der opstod onsdag aften brand på Real Madrids verdenskendte fodboldstadion, Estadio Santiago Bernabeu.

Det skriver det spanske sportsmedie AS.

Avisen skriver videre, at Real Madrid oplyser, at branden hurtigt kom under kontrol, men at der var kraftig røg på stadion, der i øjeblikket er under ombygning.

Se røgskyen fra Bernabeu her:

Branden skulle 'kun' have varet cirka fem minutter, før den var under fuld kontrol igen, og hændelsen så, ifølge avisen, mere alvorlig ud, end den reelt var.

AS skriver, at røgen blev opdaget cirka klokken 20.00 af forbipasserende, og det var angiveligt polyurethanskum-isolering, som flammerne fik fat i, og som nu er udbrændt.

Real Madrid er i gang med en kæmpe ombygning af Bernabeu til en pris på cirka fem milliarder kroner.

Det ny Bernabeu bliver en arkitektonisk perle i Madrid.

Selv om det lyder som en omkostelig affære, så forventer kongeklubben at kunne generere en øget indtjening på mere end en millard kroner årligt, når de fashionable forbedringer er foretaget.

Det nye stadion kommer blandt andet til at byde på rulletag, så stadionet kan lukkes helt af, en 360 graders storskærm under taget, hotel, restaurant, butikker og en udvidelse af holdets museum.

Den ny udgave af Santiago Bernabeu forventes at stå færdig i sommeren 2022.