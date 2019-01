Imponerede på det helt rigtige tidspunkt: Nu skal han til Real Madrid

I Real Madrid har man i de seneste år hentet massevis af unge spillere til klubben, og den seneste i rækken ser ud til at være Mohamed Mizzian, der til daglig spiller i den tredjebedste spanske række for Melilla.

Det skriver den spanske sportsavis AS, som anser handlen for officiel.

Den 18-årige spiller kommer i første omgang på en lejeaftale, som varer til slutningen på denne sæson, hvorefter det ser ud til, at han vil gå over på en permanent kontrakt på noget, som ligner en treårig kontrakt.

Dette skulle blandt andet være for at blokere for eksempelvis Barcelona.

Til sommer udløber Mizzians kontrakt med Melilla desuden, og hvis man synes, at man har set dét klubnavn for nyligt, så er man ikke helt ved siden af. Det var nemlig den klub, som Real Madrid mødte i Copa del Rey tidligere på sæsonen.

I de opgør lykkedes det Mizzian at imponere Real Madrid-ledelsen så meget, at han nu rykker videre til Champions League-vinderne. Det er dog ikke planen, at han skal gå ind på førsteholdet, men derimod på klubbens B-hold, Castilla.

Endelig kan han også blive reserve på førsteholdet som følge af Mariano Diaz' skade.

Den 186 centimeter høje angriber er født i den spanske by Melilla i Nordafrika, men imponerede altså på det helt rigtige tidspunkt for at kunne få chancen i hovedstaden.

Se også: Tottenham på pinebænken: Eriksen tygger på guldrandet tilbud

Se også: Officielt: Dansk landsholdsspiller skifter til La Liga

AGF-helt dømt for grov vold: Tog straffen for sin lillebror